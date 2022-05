Knot: renteverhoging in juli realistisch

(ABM FN-Dow Jones) De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot vindt het een "realistische verwachting" dat de rente door de Europese Centrale Bank wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 juli. Dit zegt hij in een fragment van het televisieprogramma College Tour.

In die uitzending is ECB-voorzitter Christine Lagarde te gast en komt Knot ook aan het woord. Er wordt hem onder meer gevraagd naar met hoeveel hij de rente zou willen verhogen in juli.

"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen, tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is", aldus Knot.

"Als dat het geval is, dan zou eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten", aldus de centraal bankier, die erkent dat dit een verhoging met een half procent zou kunnen zijn.

In een reactie op de woorden van Knot in College Tour, zegt Lagarde in hetzelfde fragment dat zij en Knot op één lijn zitten, namelijk dat alle beschikbare instrumenten moeten worden ingezet om de inflatie omlaag te krijgen. "En we zijn dat proces al begonnen", voegde zij toe.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0541, en daarmee een procent hoger dan maandag.