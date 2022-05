'Chinese Teslafabriek draait nog niet eens op halve kracht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De grote productiefaciliteit van Tesla in Shanghai draait momenteel nauwelijks op halve kracht, terwijl de fabrikant had verwacht inmiddels weer op het niveau van voor de coronamaatregelen te produceren. Dit schreef de South China Morning Post dinsdag, op basis van uitspraken van de CEO's van twee toeleveranciers van Tesla.. Tesla heeft een productiecapaciteit in Shanghai van 2.600 auto's per dag, terwijl er per dag 1.200 van de band rollen. Tesla had afgelopen maandag de productie volledig hersteld willen hebben. De Amerikanen gaven de Chinese krant geen commentaar. Volgens de South China Morning Post werden er in april 10.757 auto's in de fabriek van Tesla in Shanghai in elkaar gezet tegen 55.562 in maart. Bron: ABM Financial News

