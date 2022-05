Analisten verwachten flinke winstdaling Tencent

(ABM FN-Dow Jones) Tencent Holdings, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een stevig belang heeft, heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk een fors lagere winst geboekt, terwijl de omzet licht steeg. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet.

Door de analisten wordt gerekend op een winstdaling van 40 procent tot 28,5 miljard Chinese yuan, of omgerekend zo'n 4,2 miljard dollar. In het eerste kwartaal een jaar geleden behaalde Tencent een nettowinst van 47,8 miljard yuan.

De winstdaling is volgens analisten van Citigroup het gevolg van een daling van de advertentieinkomsten vanwege de economische groeivertraging in China, als ook de impact van de coronapandemie op de cloudactiviteiten.

De omzet kwam een jaar geleden uit op 135,3 miljard yuan. De consensus van FactSet rekent nu op 140,82 miljard yuan, oftewel een stijging van ruim 4 procent op jaarbasis.

Verder kijken analisten vooral naar de ontwikkelingen in het segment Gaming. In de afgelopen kwartalen vertraagde hier de groei vanwege strengere regelgeving. Recent keurt Beijing nieuwe games weer goed en de markt zal benieuwd zijn of het momentum voor Tencent daardoor ook verbetert.

Ook het segment Cloud is voor de markt belangrijk, omdat cloudactiviteiten een nieuwe bron van groei zijn voor veel Chinese internetreuzen, nu hun traditionele activiteiten minder hard groeien. Maar nu de coronapandemie in China weer is opgelaaid, worden projecten uitgesteld en gaan klanten bezuinigen. Marktkenners zullen dan ook kijken in hoeverre dit de resultaten van Tencent beïnvloedt.

Tencent opent woensdag de boeken. Het aandeel steeg dinsdag in Hongkong ruim 5 procent.