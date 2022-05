Walmart verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft de outlook verlaagd na de resultaten in het eerste kwartaal. Dit bleek dinsdag uit de cijferrapportage van de Amerikaanse supermarktketen.

"We kenden een sterke kwartaalomzet […] Het niveau van de inflatie in de VS, vooral op het vlak van voeding en brandstof, zorgde voor meer margedruk en operationele kosten dan we hadden gedacht", zei CEO Doug McMillon dinsdag in een reactie op de cijfers.

De winst per aandeel zal dit jaar volgens Walmart met ongeveer 1 procent dalen, waar de supermarktgigant eerder nog uitging van een stijging met circa 5 procent.

Voor het lopende tweede kwartaal verwacht Walmart dat de winst per aandeel een pas op de plaats maakt of licht stijgt. Eerder rekende het bedrijf nog op een winststijging tot een procent of 5.

Wel verwacht Walmart dit kwartaal meer dan 5 procent omzetgroei te realiseren en voor heel het boekjaar mikt de keten op een stijging van ongeveer 4 procent. De vergelijkbare omzetgroei, exclusief brandstofverkoop, schat Walmart voor dit jaar in op 3,5 procent. Voorheen werd gerekend op "iets meer dan 3 procent".

Eerste kwartaal

In het afgelopen kwartaal boekte Walmart een omzet van 141,6 miljard dollar, 2,4 procent meer dan een jaar eerder. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een omzet van 138,3 miljard dollar. Desinvesteringen drukten de omzet met 5,0 miljard dollar.

De vergelijkbare omzetgroei in de VS kwam uit op 3,0 procent, of 9,0 procent vergeleken met twee jaar geleden.

Buiten de VS daalden de verkopen met 13 procent.

De operationele winst kwam op 5,3 miljard dollar uit, een daling op jaarbasis van 23 procent.

De winst per aandeel bedroeg 0,74 dollar, en op aangepaste basis boekte Walmart een winst van 1,30 dollar per aandeel. De consensus rekende op een aangepaste winst van 1,48 dollar per aandeel.

Een jaar eerder verdiende Walmart in het eerste kwartaal nog 0,97 dollar per aandeel.

Het aandeel Walmart zal dinsdag naar verwachting meer dan 6 procent prijsgeven bij opening van de handel.