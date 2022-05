Obligatie: Moody's twijfelt over Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Terwijl Twitter mogelijk wordt overgenomen door Elon Musk voor 44 miljard dollar, heeft Moody's de outlook voor de kredietwaardigheid van het sociale netwerk op negatief gezet. De rating van Twitter en zijn obligaties staat momenteel op Ba2, wat een niveau lager is dan een investment grade, en wordt nu "opnieuw bekeken voor een mogelijke verlaging", aldus Moody's. "Op deze manier geeft de kredietbeoordelaar duidelijk aan dat het overweegt de huidige kredietrating van het Californische bedrijf en zijn obligaties te verlagen," aldus Alexandre Goldwasser, directeur van Goldwasser Exchange, dat gespecialiseerd is in de handel in obligaties. Deze beslissing is het rechtstreekse gevolg van het feit dat Twitter op 25 april groen licht heeft gegeven voor zijn overname voor 54,20 dollar per aandeel door de Amerikaanse miljardair Musk. Dat overnamebod komt neer op ongeveer 44 miljard dollar, in een transactie die wordt gefinancierd door een combinatie van contanten en schulden. Volgens Goldwasser gaat Moody's ervan uit dat de deal naar verwachting voor 12,5 miljard dollar aan nieuwe schuld zal omvatten, wat zal resulteren in een verslechtering van de kredietkwaliteit en de ratio's van Twitter. De kredierbeoordelaar voegde eraan toe dat het zijn analyse zal toespitsen op de nieuwe kapitaalstructuur, de impact daarvan op de financiële ratio's en de cashflow, alsook op de strategische veranderingen binnen het sociale netwerk en de ruimte van het netwerk om te investeren in toekomstige groei. Obligatiehouders blijven echter ontspannen, merkt de specialist van Goldwasser op, die wijst op bijvoorbeeld de uitstaande vijfjaarsobligatie van Twitter, die momenteel wordt verhandeld tegen 95,50 procent van de nominale waarde, na een piek van 100,40 procent van de nominale waarde op 26 april. Deze neerwaartse koersbeweging is vooral te wijten aan de stijging van de dollarkoers, die van invloed is op de waarderingen, dan aan Moody's, meent Goldwasser. Tegen de huidige koers kunnen beleggers een jaarrendement tot de vervaldag verwachten van 4,8 procent per coupure van 2.000 dollar, aldus de specialist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.