Wall Street optimistisch in afwachting retailcijfers

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een flink hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 2,0 procent in het groen en lijken ook de Dow Jones index en Nasdaq duidelijk hoger te gaan openen. Maandag verloren de Amerikaanse beurzen na een volatiele handelssessie stoom. Alleen de Dow wist uiteindelijk licht hoger te eindigen. Beleggers blijven bezorgd over de hoge inflatie en monetaire verkrapping en een mogelijke recessie. Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die interessant zullen zijn voor de markt, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Dat geldt volgens hem ook voor de kwartaalcijfers van grote retailers als Walmart, Target en doe-het-zelfketen Home Depot, die vandaag en morgen verschijnen. "Samen met de rentegevoelige bouwsector zal Joe Sixpack de komende maanden weer in belangrijke mate het verloop van de economie bepalen", voorziet Aben. Voor de detailhandelsverkopen wordt een stijging van 1,0 procent verwacht in april, terwijl het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in mei volgens de verwachting is uitgekomen op 75. In april noteerde de index op 77. Verder staat vanmiddag de industriële productie in de VS op de rol. Voor de maand april wordt een stijging van 0,5 procent voorzien. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0497. WTI-olie kost bijna 115 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Twitter verloor maandag 8 procent en lijkt dinsdag zo'n 2,5 procent lager te openen. Elon Musk zou minder voor Twitter willen betalen vanwege het hoge aantal nepaccounts. Dat zou veel meer zijn dan de minder dan 5 procent die het social mediabedrijf zelf inschat. Musk denkt dat mogelijk 20 procent of meer van de Twitter accounts nep is en eist bewijs van Twitter CEO Parag Agrawal. Tot die tijd kan de overname niet doorgaan, aldus Musk, die een bod heeft neergelegd van 44 miljard dollar in totaal. Twitter zei dinsdag in een persbericht nog steeds achter de overeengekomen overnameprijs en voorwaarden te staan. Walmart en Home Depot openen vanmiddag de boeken. Home Depot wist de verwachtingen te verslaan en verraste met de vergelijkbate groei. Slotstanden Wall Street is maandag overwegend lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,4 procent op 4.008,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.223,42 punten en de Nasdaq daalde 1,2 procent lager op 11.662,79 punten. Bron: ABM Financial News

