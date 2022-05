Twitter staat nog steeds achter deal met Musk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Twitter staat nog steeds achter de overname door Elon Musk voor de afgesproken prijs. Dit meldde het social mediabedrijf dinsdag in een persbericht. Musk zou inmiddels minder voor Twitter willen betalen dan de afgesproken 44 miljard dollar of 54,20 dollar per aandeel, vanwege het hoge aantal nepaccounts, meldde hij dinsdag. Volgens Twitter is het aantal nepprofielen minder dan 5 procent van het totaal. Musk schat in dat mogelijk 20 procent of meer van de Twitter accounts nep is en eist bewijs van Twitter CEO Parag Agrawal. Tot die tijd kan de overname niet doorgaan, aldus Musk. "Twitter doet er alles aan om de transactie zo snel mogelijk af te ronden tegen de overeengekomen prijs en voorwaarden", zei het bedrijf dinsdag. De deal is onderhevig aan goedkeuring van aandeelhouders en toezichthouders. Als de overname doorgaat, zou die nog dit jaar moeten worden afgerond. Het aandeel Twitter noteert dinsdag voorbeurs 2,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

