Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nu de strenge coronamaatregelen in China iets versoepeld lijken te worden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 1,8 procent op 438,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,6 procent naar 14.180,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,5 procent met een stand van 6.442,36 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,8 procent naar 7.522,42 punten.

"De Europese beurzen zijn positief geopend, nadat de Aziatische aandelenmarkten eveneens de weg omhoog vonden door optimisme over het afbouwen van enkele coronarestricties in Hongkong en Shanghai", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Analisten van Deutsche Bank merkten bovendien op dat er optimisme is in aanloop naar een bijeenkomst vandaag tussen Chinese bedrijven en beleidsmakers. Mogelijk kunnen de gesprekken leiden tot een versoepeling van de "draconische" maatregelen tegen techbedrijven, aldus Deutsche Bank.

"De economische toestand blijft onzeker. En dat blijft zich vertalen in nerveuze en volatiele aandelenmarkten", aldus Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. Hij doelt onder meer op de slechte macro-economische cijfers die maandag in China werden gepubliceerd.

De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal met 5,1 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis groeide economie met 0,3 procent, waar aanvankelijk een groei van 0,2 procent voor was berekend.

De Britse werkloosheid kwam in de drie maanden tot en met maart uit op 3,7 procent, een afname met 0,3 procent, terwijl het aantal vacatures voor het eerste sinds het begin van de metingen hoger lag dan het aantal werkzoekenden.

In de Verenigde Staten gaat dinsdagmiddag de aandacht vooral uit naar de detailhandelsverkopen over april, waarvoor economen rekenen op een stijging met 1,0 procent op maandbasis tegen een plus van 0,5 procent in maart ten opzichte van februari.

Verder staan voor de VS de industriële productie over april, het vertrouwen onder de huizenbouwers in mei en de bedrijfsvoorraden in maart op de agenda.

Met betrekking tot prominenten in de monetaire arena gaat de aandacht dinsdag geheel uit naar het optreden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde bij een gelegenheid in Darmstadt. Later op de dag is ook haar collega van de Federal Reserve Jerome Powell in New York aan het woord.

Olie werd dinsdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 112,22 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 114,75 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0474. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0455 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0434 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Vodafone Group heeft in het gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, terwijl ook de operationele winst sterk aantrok. De koers van het aandeel Vodafone noteerde 0,1 procent lager.

In Parijs was de koers van het aandeel Engie de uitblinker met een winst van 6,0 procent. Na een solide eerste kwartaal besloot Engie de outlook voor heel dit jaar te verhogen.

Internetinvesteerder Prosus, een grootaandeelhouder van Tencent, profiteerde van de opleving van Chinese techaandelen, en won met de aandelenkoers in Amsterdam 5,6 procent. Ook een aantal positieve analistenrapporten droegen bij aan de koerswinst.

Het optimisme op de belangrijkste Europese beursvloeren vertaalde zich dinsdag in slechts vier koersdalingen in Parijs, waar onder één van meer dan 3 procent voor het aandeel Michelin, en drie in Frankfurt. Vooral bij de Franse hoofdaandelen was de animo groot, gezien de 17 plussen van meer dan 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,6 procent in het groen.

De S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent op 4.008,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.223,42 punten en de Nasdaq daalde 1,2 procent lager op 11.662,79 punten.