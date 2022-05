Musk wil minder betalen voor Twitter vanwege grote aantal nepaccounts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk wil een lagere prijs voor Twitter betalen, vanwege het hoge aantal nepaccounts op het social media-platform. Dit stelde de Tesla-topman dinsdag op Twitter. Musk constateert dat 20 procent van het aantal Twitter-accounts spam- of nepprofielen zijn. "Het percentage kan nog veel hoger zijn", aldus de topman van Tesla. "Mijn bod was gebaseerd op de veronderstelling dat de documenten die zijn ingediend bij toezichthouder SEC accuraat zijn." Volgens Musk weigerde CEO Parag Agrawal van Twitter bewijs te laten zien dat het aantal nepprofielen minder dan 5 procent is. "De overnamedeal kan niet doorgaan totdat hij dit wel heeft gedaan", aldus Musk. De topman zei eerder 44 miljard dollar over te hebben om Twitter over te nemen. Bron: ABM Financial News

