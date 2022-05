Beursblik: ING haalt B&S van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor B&S verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel fors omlaag ging van 12,50 naar 7,25 euro. Ondanks de sterker dan voorziene omzetgroei in het eerste kwartaal, zorgt de waarschuwing van B&S dat de verstoringen in de aanvoerketen, de arbeidstekorten en inflatie op de margedoelstelling voor dit jaar drukken voor terughoudendheid onder de analisten van ING. De bank verlaagde dan ook de ramingen voor de EBITDA dit jaar met circa 7 procent tot 119 miljoen euro. De verwachtingen voor de winst per aandeel werden zelfs met 13 procent neerwaarts bijgesteld. Op basis van de lagere verwachtingen werd het koersdoel ook naar beneden bijgesteld. Vanwege de voorziene onzekerheid op korte en middellange termijn, gerelateerd aan de kosteninflatie en de potentiële impact op de operationele marges, werd het aandeel bovendien van de kooplijst gehaald. Het aandeel B&S koerste dinsdagochtend 4,0 procent lager op 6,50 euro. Bron: ABM Financial News

