Saxo ziet vertrouwen beleggers dieper wegzakken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De klappen op de beurzen duwen het vertrouwen in het huidige beursklimaat onder Nederlandse beleggers verder omlaag. Dat bleek dinsdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank. Beleggers van Saxo beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met -1,9 op een schaal van -15 en +15. "Een neerwaartse lijn ten opzichte van april, toen het vertrouwen werd gepeild op -0,4", aldus Saxo. Ook nu spelen de oorlog in Oekraïne en stijgende rentes door de oplopende inflatie volgens de bank mee. Het doorzetten en aanscherpen van het ‘zero tolerance’-beleid van de Chinese overheid is eveneens geen goed nieuws voor de wereldeconomie. Eén op de vijf beleggers denkt dat de AEX in de komende maand 5 procent zal dalen. Circa 8 procent verwacht juist een stijging van 8 procent. Saxo merkte op dat de drie populairste aandelen nog steeds Shell, ING en ASML zijn. Tegelijk staat Shell ook op een tweede plek op het lijstje van minst geliefde aandelen. De meeste beleggers willen echter af van Just Eat Takeaway. Ook Philips valt niet in de smaak bij de klanten van Saxo. De technologiesector is niet meer favoriet volgens de bank. Die plaats is ingenomen door de energiesector. Ook grondstoffen blijven interessant volgens de beleggers van Saxo. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.