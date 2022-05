Prosus in het groen bij hogere start AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 699,57 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,7 procent won. Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus, grootaandeelhouder van Tencent, van een scherpe opleving van Chinese techaandelen en een paar positieve analistenrapporten. Prosus won meer dan 4 procent op 45,94 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het advies voor Prosus van Neutraal naar Overwogen. Het koersdoel ging scherp omhoog van 45,40 naar 73,40 euro. Jefferies verhoogde daarnaast het koersdoel voor Prosus van 46,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Just Eat Takeaway was de grootste stijger met een koerswinst van ongeveer 5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees erop dat Bryan Garnier het advies voor Just Eat Takeaway verhoogde van Verkopen naar Kopen. Unilever noteerde nipt lager na een verkoopadvies van het Franse Société Générale. In de AMX won AMG 4 procent. In de AScX verloor B&S Group in de nasleep van de cijferrapportage op maandag krap 3 procent. Bron: ABM Financial News

