Aedifica koopt rusthuis in Somme-Leuze Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft een rusthuis gekocht in het Waalse Somme-Leuze. Dat liet de zorgvastgoedinvesteerder dinsdagochtend weten. Aedifica gaat het woonzorgcentrum uitbreiden, zodat de capaciteit stijgt van 72 naar 131 bewoners. Verwacht wordt dat deze uitbreiding in het vierde kwartaal van 2024 voltooid is. De investering in de overname en de uitbreiding bedraagt ongeveer 21 miljoen euro en biedt een nettohuurrendement van initieel 4,5 procent. De acquisitie van het bestaande gebouw wordt gefinancierd met de uitgifte van 74.172 nieuwe aandelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.