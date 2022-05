Beursblik: Societe Generale zet Unilever op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft het advies voor Unilever verlaagd van Kopen naar Verkopen, met een koersdoel van 34,00 Britse pond. Dit bleek uit een rapport van de Franse bank. De analisten van Société Générale verlaagden hun koersdoel voor Unilever met liefst 21 procent. Drie jaar geleden plaatste de Franse bank Unilever op de kooplijst, nadat het concern erkende dat het grote veranderingen moest aanbrengen in zijn portefeuille en marktsegmenten. "Maar het lijkt erop dat dit niet lukte, en de handen van Unilever zijn nu gebonden. Het is frustrerend te zien dat het risico van een structurele omzetvertraging, tegen een steeds kleinere marge, dus weer dreigt", aldus de bank. Société Générale verwacht dat Unilever de komende twee jaar een volumekrimp van 3 procent zal ervaren. En dat betekent dat Unilever zal moeten investeren in zijn merken en groeiplannen om de verkoopprestaties op te voeren, "terwijl de markten steeds uitdagender worden". "Wat Unilever volgens ons echt moet doen, is de portefeuille flink op de schop nemen", aldus de bank. "Deze operatie vond nog niet plaats, omdat aandeelhouders besloten dat het een te groot risico voor de patiënt was. Totdat Unilever opnieuw onder het mes gaat, vrezen we dat de huidige symptomen alleen maar erger worden." Bron: ABM Financial News

