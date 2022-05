Vodafone boekt hogere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Vodafone Group heeft in het gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, terwijl ook de operationele winst sterk aantrok. Dit maakte het Britse telecombedrijf dinsdagochtend bekend met voorlopige cijfers.

In het afgelopen jaar, dat liep tot eind maart, kwam de omzet uit op 45,6 miljard euro tegen 43,8 miljard euro een jaar eerder, goed voor een stijging van 4,0 procent. De omzet uit diensten trok met 2,6 procent aan op autonome basis, waarbij vooral in Europa en Afrika sterke resultaten werden geboekt. Ook over de prestaties in Duitsland bleek Vodafone te spreken met een autonome stijging van de dienstenomzet met 1,1 procent.

De aangepaste EBITDA na leases steeg autonoom met 5 procent tot 15,2 miljard euro, aangejaagd door enerzijds omzetgroei en anderzijds de lopende programma's om kosten te besparen. Daarmee kwam Vodafone wel uit aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 15,2 tot 15,4 miljard euro. Inclusief wisselkoersen bedroeg dit resultaat 15,3 miljard euro.

De aangepaste vrije kasstroom bedroeg 5,4 miljard euro. Vodafone mikte op minstens 5,3 miljard euro.

Onder de streep restte een winst van maar liefst 2,6 miljard euro, terwijl dit een jaar eerder nog slechts een half miljard euro was. Dit was te danken aan de hogere EBITDA na leases en ook aan lagere belastingen.

Volgens CEO Nick Read lagen de omzet, winst en vrije kasstroom in lijn met de doelstellingen op middellange termijn. "Hoewel we niet immuun zijn voor de macro-economische uitdagingen in Europa en Afrika, zijn we goed gepositioneerd om deze het hoofd te bieden", aldus de topman, die dan ook een "veerkrachtige" prestatie verwacht in het komende jaar.

Vodafone wil een dividend per aandeel uitkeren van in totaal 9 eurocent. Er werd eerder in het jaar al een dividend uitgekeerd, waardoor het slotdividend zal uitkomen op 4,5 eurocent.