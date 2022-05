Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent. Wall Street sloot maandagavond overwegend lager, terwijl de beurzen in Azië vanochtend juist de weg omhoog weten te vinden.

Maandag startte de AEX index de handelsweek aanvankelijk nog in het rood na tegenvallende Chinese macrocijfers die de recessievrees aanwakkerden. De index wist echter te herstellen en noteerde bij de slotzoemer 0,1 procent hoger op 694,62 punten. Grondstoffenaandelen en defensieve waarden zaten op Beursplein 5 in de lift, terwijl techfondsen juist duidelijk terrein prijs gaven.

Wall Street leek zich maandag op te maken voor een groen slot, maar in het laatste handelsuur moesten de hoofdindices onder aanvoering van techaandelen toch terrein prijs geven. De Dow sloot nog wel nipt in het groen, maar techbeurs Nasdaq daalde meer dan 1 procent.

"De slechte prestaties dit jaar voor technologie- en groeibedrijven zijn deels een correctie op de indrukwekkende rendementen die deze marktsegmenten eerder hebben neergezet", schreef de Zwitserse zakenbank UBS. De rugwind van de pandemie, een sterke stijging van technologie uitgaven vanwege thuisblijven en lage rentes, is sindsdien omgeslagen in tegenwind. Nu verschuiven de consumentenbestedingen en stijgen de rentes.

"Hoewel we denken dat de langetermijnrente voorlopig zijn hoogtepunt heeft bereikt, zijn groeiaandelen nog steeds duur in vergelijking met waardeaandelen", voegde UBS eraan toe.

"We hebben signalen nodig dat de inflatie niet alleen piekt, maar echt minder wordt, voordat de markt een houdbare bodem bereikt", stelde David Donabedian van CIBC. "Er kunnen wel tussentijdse stijgingen zijn, maar over de langere termijn is het een langdurig proces dat door economische cijfers gedreven wordt."

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind hoger, hoewel de winsten bescheiden zijn, met uitzondering van de beurs in Hongkong met een stijging van meer dan 2 procent onder aanvoering van juist techaandelen. Tencent, Meituan en Alibaba winnen tot ruim 5 procent.

"Zoals vaak het geval is met aandelenmarkten, wanneer het nieuws niet slechter lijkt te kunnen worden, gaan beleggers minder slecht nieuws als goed nieuws zien", zei analist David Wong bij AllianceBernstein. Maandag bleken de Chinese detailhandelsverkopen door de lockdowns in april op jaarbasis met dubbele cijfers te zijn gedaald.

"Als we naar China kijken, zijn de fundamentele cijfers zo slecht en is er zoveel slecht nieuws geweest dat er volgens mij een groeiend gevoel is dat er meer beleidsondersteuning zal zijn voor de economie, voor bedrijven en voor de markten “, voegde Wong toe.

De Amerikaanse olie-future geeft vanochtend een half procent prijs op 113,65 dollar per vat. Maandag won het zwarte goud nog 3,4 procent door onder meer signalen van krapte op de mondiale markt en opluchting over het afbouwen van de Chinese coronalockdowns.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor orde vrijgave van de Amerikaanse industriële productie in april, de detailhandelsverkopen in de VS en een eerste raming van de economische groei in het tweede kwartaal in de eurozone.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Unilever kan volgens handelaar Bert van der Pol van Today’s Group in beweging komen, nadat het Franse Société Générale het advies voor Unilever verlaagde van Kopen naar Verkopen. De analisten van de Franse bank vrezen voor een structurele groeivertraging. Verder wees de handelaar erop dat Bryan Garnier het advies voor Just Eat Takeaway verhoogde van Verkopen naar Kopen.

JPMorgan Cazenove verhoogde het advies Prosus van Neutraal naar Overwogen. Het koersdoel ging scherp omhoog van 45,40 naar 73,40 euro. Jefferies verhoogde daarnaast het koersdoel voor Prosus van 46,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Alfen tekende een meerjarige raamovereenkomst met haar nieuwe partner Diebold Nixdorf, die field services zal leveren voor Alfens groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa.

Arcadis gaat samen met Shenzhen Bus Group in Australië de kennis op het gebied van elektrisch openbaar vervoer bundelen om zo de Australische markt te bedienen.

Avantium ontving een Europese subsidie van 3 miljoen euro om de elektrochemische omzetting van CO2 in consumentenproducten te demonstreren.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent op 4.008,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.223,42 punten en de Nasdaq daalde 1,2 procent lager op 11.662,79 punten.