JPMorgan Cazenove zet Prosus op kooplijst

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft dinsdag het advies voor Prosus verhoogd van Neutraal naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 45,40 naar 73,40 euro ging. JPMorgan werd positiever over Prosus, nadat de analisten het aandeel Tencent eveneens op de kooplijst zetten. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat de kernwinst per aandeel Prosus volgend jaar met 1,3 procent zal dalen, terwijl in 2024 een groei van 4,4 procent wordt verwacht. Het beeld bij Naspers zal vergelijkbaar zijn, vooral door veranderingen in de winst per aandeel Tencent. JPMorgan hanteert een korting van circa 40 procent op het aandeel Prosus en kwam tot een hoger koersdoel, dat voldoende ruimte biedt om het advies te verhogen naar Overwogen. Het aandeel Prosus sloot maandag op 44,14 euro. Bron: ABM Financial News

