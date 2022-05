Arcadis sluit samenwerking met Shenzhen Bus Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat samen met Shenzhen Bus Group in Australië de kennis op het gebied van elektrisch openbaar vervoer bundelen om zo de Australische markt te bedienen. Dit maakte het Nederlandse advies- en ingenieursbureau dinsdag bekend. Financiële details zijn verder niet vrijgegeven. Shenzhen beschikt over meer dan 11.000 elektrisch aangedreven bussen. Bron: ABM Financial News

