Alfen in zee met Diebold Nixdorf Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft een meerjarige raamovereenkomst getekend met haar nieuwe partner Diebold Nixdorf, die field services zal leveren voor Alfens groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa. Dit maakte de Nederlandse producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie dinsdag bekend zonder financiële details te geven. De laadstations van Alfen vereisen volgens Alfen zelf zeer weinig onderhoud. Updates, correcties en preventief onderhoud kunnen echter soms noodzakelijk zijn. Diebold Nixdorf zal deze field services leveren als voorkeurspartner van Alfen in een aantal Europese landen. Het partnerschap start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.