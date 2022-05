Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, geholpen door de winsten in Azië, waar de hoop is dat de strenge coronamaatregelen worden versoepeld.

IG voorziet een openingswinst van 119 punten voor de Duitse DAX en een plus van 52 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 30 punten hoger.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat het sentiment voorzichtig blijft.

"Het wordt steeds meer duidelijk dat de Chinese economie voorlopig in het slop blijft", aldus Hewson, die wees op zwakke macrodata uit China die maandag verschenen.

De Chinese detailhandelsverkopen daalden in april met 11,1 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan de afname van 3,5 procent in maart. De industriële productie daalde daarnaast met 2,9 procent op jaarbasis. Economen hadden juist gerekend op een stijging van 1,0 procent, na een plus van 5 procent in maart.

Hewson wees ook op de Chinese autoverkopen in april. Die lieten zien dat er in Sjanghai vorige maand geen enkele auto is verkocht.

"Voor grote Duitse exporteurs als Porsche, BMW en Mercedes-Benz is dat slecht nieuws", aldus de marktanalist, die verwacht dat de economie in China voor de zomer zeker niet zal aantrekken, gezien de impact van de coronalockdowns.

Klein lichtpuntje maandag was het nieuws dat de strenge maatregelen in Sjanghai iets worden versoepeld.

De Europese Commissie heeft maandag de groeiverwachtingen voor dit jaar aanzienlijk verlaagd. De economie van de EU groeit dit jaar met 2,7 procent. Eerder werd gerekend op een groei van 4,0 procent. Ook de groeiverwachting voor 2023 ging omlaag, naar 2,3 procent.

De inflatie in de EU komt dit jaar vermoedelijk uit op 6,1 procent om in 2023 af te koelen tot 2,7 procent. De Commissie verwacht dat de inflatiepiek in het tweede kwartaal zal worden bereikt, waarna een geleidelijke daling wordt ingezet.

"Vóór het uitbreken van de oorlog waren de vooruitzichten voor de EU-economie een langdurige en robuuste groei", aldus de Commissie.

De oorlog in Oekraïne zorgt volgens de Europese instelling echter voor een nieuwe uitdaging, "net nu de Unie hersteld was van de economische gevolgen van de [corona]pandemie".

Bedrijfsnieuws

UCB kreeg diverse koersdoelverlagingen, onder meer van Credit Suisse en Degroof Petercam, nadat vrijdag de zogeheten BLA-aanvraag voor bimekizumab door de Amerikaanse FDA niet werd geaccepteerd. Hierdoor zal de lancering van het middel in de VS met 12 maanden vertraging oplopen, zo verwachten de analisten. Het aandeel herstelde maandag beperkt van een forse dip eind vorige week.

Verder zette Credit Suisse het aandeel AkzoNobel op de kooplijst. Het aandeel steeg in Amsterdam licht.

Ryanair heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen en het verlies zien dalen, en de luchtvaartmaatschappij verwacht dat het in het lopende boekjaar weer winstgevend zal zijn. Het aandeel verloor toch licht terrein.

In Frankfurt deden Delivery Hero en RWE goede zaken, met winsten tot 3 procent. Continental was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van ruim 2,5 procent.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een plus van ruim 2,5 procent. Worldline belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van zo'n 2 procent.

Euro STOXX 50 3.678,74 (-0,7%)

STOXX Europe 600 433,67 (+0,04%)

DAX 13.964,38 (-0,5%)

CAC 40 6.347,77 (-0,2%)

FTSE 100 7.464,80 (+0,6%)

SMI 11.672,23 (+0,2%)

AEX 694,62 (+0,07%)

BEL 20 3.967,83 (+0,6%)

FTSE MIB 24.033,05 (-0,06%)

IBEX 35 8.353,70 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening.

Wall Street is maandag nog overwegend lager gesloten. Beleggers blijven zich zorgen maken dat de Federal Reserve te laat is met het bestrijden van de torenhoge inflatie en nu agressiever moet zijn in het verkrappen van het monetaire beleid om dit te compenseren. Dit zou voor een recessie kunnen zorgen.

De recente verkoopgolf wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China. Aandelen, cryptomunten en staatsleningen voelen de druk en beleggers hebben moeite met het vinden van een veilige haven.

"We hebben signalen nodig dat de inflatie niet alleen piekt maar echt minder wordt voordat de markt een houdbare bodem bereikt", zei David Donabedian van CIBC. "Er kunnen wel tussentijdse stijgingen zijn, maar over de langere termijn is het een langdurig proces dat door economische cijfers gedreven wordt."

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de index voor de industriële activiteit in de regio New York in mei is gekelderd. De Empire State Index daalde van een plus van 24,6 in april tot 11,6 negatief, vooral doordat de nieuwe orders fors terugliepen. De sterke stijging van april werd daarmee weer geheel teniet gedaan.

Later deze week verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die interessant zullen zijn voor de markt, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Dat geldt volgens hem ook voor de kwartaalcijfers van grote retailers als Walmart, Target en doe-het-zelfketen Home Depot.

"Samen met de rentegevoelige bouwsector (de NAHB-index toont de koopbereidheid in de Amerikaanse huizenmarkt) zal Joe Sixpack de komende maanden weer in belangrijke mate het verloop van de economie bepalen", aldus Aben.

De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 114,20 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent duurder.

Vrijdag sloot de WTI-olieprijs boven de 110 dollar en werd een verlies op weekbasis weggepoetst. De olieprijzen weten zich te handhaven door het krappe mondiale aanbod.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat een week later dan aanvankelijk gepland de productie in Shanghai weer opvoeren tot het niveau van voor de lockdowns in de Chinese stad, meldde persbureau Reuters. Het aandeel daalde zo'n 6 procent.

Ford heeft meer aandelen verkocht van Rivian Automotive. De maker van elektrische vrachtwagens staat hierdoor verder onder druk. In totaal werden 15 miljoen aandelen verkocht. Rivian verloor bijna 7 procent.



McDonald's heeft besloten zich definitief terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit brengt een afschrijving van circa 1,3 miljard dollar met zich mee. Het aandeel daalde licht.

Biotechbedrijf Seagen steeg bijna 5 procent nadat bekend werd dat de CEO ontslag heeft genomen vanwege privéproblemen.

S&P 500 index 4.008,01 (-0,4%)

Dow Jones index 32.223,42 (+0,1%)

Nasdaq Composite 11.662,79 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag hoger.

Nikkei 225 26.623,73 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.082,66 (+0,3%)

Hang Seng 20.435,71 (+2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0440. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0434.

USD/JPY Yen 129,40

EUR/USD Euro 1,0440

EUR/JPY Yen 135,09

MACRO-AGENDA:

08:00 Werkloosheid - Maart (VK)

09:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - Maart (NL)

09:30 Internationale handel - Maart (NL)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - April (VS)

15:15 Industriële productie - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Mei (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers eerste kwartaal (VS)