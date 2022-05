Nederlandse arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal - CBS

(ABM FN-Dow Jones) De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

In het eerste kwartaal van dit jaar stonden tegenover elke 100 werkzoekenden 133 vacatures tegen 106 in het vierde kwartaal.

De toegenomen krapte is het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures met 59.000 naar 451.000 eind maart van dit jaar, en een verdere daling van het aantal werklozen met 32.000. Het aantal banen nam toe met 127.000 naar een recordhoogte van ruim 11 miljoen.

Hiermee is de toename van het aantal vacatures sterker dan in de twee kwartalen ervoor en wordt het record van het vorige kwartaal van 392.000 overtroffen.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel 90.000, de zakelijke dienstverlening 74.000 en de zorg 61.000. Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden bij alle bedrijfstakken meer vacatures open dan in het kwartaal ervoor. Na een krimp in het vierde kwartaal van 2021, toen eind december nog een lockdown gold, groeide het aantal vacatures met 15.000 het hardst in de horeca. In de zakelijke dienstverlening en de zorg nam in het eerste kwartaal het aantal vacatures ook sterk toe met respectievelijk 11.000 en 6.000.

In het eerste kwartaal ontstonden er 418.000 nieuwe vacatures, 43.000 meer dan het kwartaal ervoor en 41.000 meer dan het vorige record in het derde kwartaal van 2021.

Bij de uitzendbureaus kwamen er in het eerste kwartaal 57.000 werknemersbanen bij, een stijging van 7,6 procent. Dit is de grootste toename in de afgelopen 26 jaar.

Het aantal banen in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening, exclusief de uitzendbureaus, nam toe met 20.000. Andere stijgingen kwamen voor in de zorg met 15.000, in de handel, vervoer en horeca met 12.000 en het onderwijs met 10.000.

Alleen in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij was er een daling 3.000. In de verhuur en handel van onroerend goed bleef het aantal banen gelijk.