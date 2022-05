Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 114,20 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent duurder. Vrijdag sloot de WTI-olieprijs boven de 110 dollar en werd een verlies op weekbasis weggepoetst. De olieprijzen weten zich te handhaven door het krappe mondiale aanbod. Zwakke Chinese macrodata wakkerden maandag de zorgen over een mondiale recessie weer aan, wat invloed heeft op de vraag naar olie. Aanvankelijk daalden de olieprijzen dan ook. Analist Phil Flynn van Price Futures wees echter op het nieuws dat er een eind komt aan de strenge coronalockdown in Sjanghai, waar de economie weer iets van het slot gaat. Verder bieden de pogingen van het westen om Rusland als olieproducent te isoleren steun. Dit weekend maakten Finland en Zweden bekend dat ze het NAVO-lidmaatschap gaan aanvragen. De markt vraagt zich nu af wat Rusland in reactie zal doen als de NAVO zijn militaire verbond uitbreidt met twee nieuwe leden. Ondertussen stijgen de benzineprijzen naar een nieuw record. Analist Warren Patterson van ING wees erop dat de voorraden in de VS momenteel aanzienlijk onder het gemiddelde liggen van wat normaal is voor deze tijd van het jaar. "Dit reflecteert acute krapte aan de aanbodkant", aldus Patterson. Bron: ABM Financial News

