Verdeeld beeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index stijgt 0,1 procent op 4.029,08 punten, de Dow Jones index stijgt 0,6 procent op 32.381,46 punten en de Nasdaq koerst 0,5 procent lager op 11.748,41 punten.

Beleggers blijven zich zorgen maken dat de Federal Reserve te laat is met het bestrijden van de torenhoge inflatie en nu agressiever moet zijn in het verkrappen van het monetaire beleid om dit te compenseren. Dit zou voor een recessie kunnen zorgen.

De recente verkoopgolf wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China. Aandelen, cryptomunten en staatsleningen voelen de druk en beleggers hebben moeite met het vinden van een veilige haven.

Sommige beleggers kiezen ervoor om toch maar weer aandelen te kopen, nu die wat goedkoper zijn geworden.

"We hebben signalen nodig dat de inflatie niet alleen piekt maar echt minder wordt voordat de markt een houdbare bodem bereikt", zei David Donabedian van CIBC. "Er kunnen wel tussentijdse stijgingen zijn, maar over de langere termijn is het een langdurig proces dat door economische cijfers gedreven wordt."

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de index voor de industriële activiteit in de regio New York in mei is gekelderd. De Empire State Index daalde van een plus van 24,6 in april tot 11,6 negatief, vooral doordat de nieuwe orders fors terugliepen. De sterke stijging van april werd daarmee weer geheel teniet gedaan.

WTI-olie is maandag bijna 3 procent duurder op 113,56 dollar per vat. De euro/dollar noteert op 1,0423.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat een week later dan aanvankelijk gepland de productie in Shanghai weer opvoeren tot het niveau van voor de lockdowns in de Chinese stad, meldde persbureau Reuters. Het aandeel daalt 5 procent.

Ford heeft meer aandelen verkocht van Rivian Automotive. De maker van elektrische vrachtwagens staat hierdoor verder onder druk. In totaal werden 15 miljoen aandelen verkocht. Rivian verliest 6 procent.



McDonald's heeft besloten zich definitief terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit brengt een afschrijving van circa 1,3 miljard dollar met zich mee. Het aandeel daalt licht.

Biotechbedrijf Seagen stijgt 7 procent nadat bekend werd dat de CEO ontslag heeft genomen vanwege privéproblemen.