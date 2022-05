Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel hoger op 433,67 punten, de Duitse DAX verloor 0,5 procent op 13.964,38 punten en de Franse CAC 40 daalde 0,2 procent op 6.347,77 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.464,80 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat het sentiment voorzichtig blijft.

"Het wordt steeds meer duidelijk dat de Chinese economie voorlopig in het slop blijft", aldus Hewson, die wees op zwakke macrodata uit China die maandag verschenen.

De Chinese detailhandelsverkopen daalden in april met 11,1 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan de afname van 3,5 procent in maart. De industriële productie daalde daarnaast met 2,9 procent op jaarbasis. Economen hadden juist gerekend op een stijging van 1,0 procent, na een plus van 5 procent in maart.

Hewson wees ook op de Chinese autoverkopen in april. Die lieten zien dat er in Sjanghai vorige maand geen enkele auto is verkocht.

"Voor grote Duitse exporteurs als Porsche, BMW en Mercedes-Benz is dat slecht nieuws", aldus de marktanalist, die verwacht dat de economie in China voor de zomer zeker niet zal aantrekken, gezien de impact van de coronalockdowns.

Klein lichtpuntje maandag was het nieuws dat de strenge maatregelen in Sjanghai iets worden versoepeld.

De Europese Commissie heeft maandag de groeiverwachtingen voor dit jaar aanzienlijk verlaagd. De economie van de EU groeit dit jaar met 2,7 procent. Eerder werd gerekend op een groei van 4,0 procent. Ook de groeiverwachting voor 2023 ging omlaag, naar 2,3 procent.

De inflatie in de EU komt dit jaar vermoedelijk uit op 6,1 procent om in 2023 af te koelen tot 2,7 procent. De Commissie verwacht dat de inflatiepiek in het tweede kwartaal zal worden bereikt, waarna een geleidelijke daling wordt ingezet.

"Vóór het uitbreken van de oorlog waren de vooruitzichten voor de EU-economie een langdurige en robuuste groei", aldus de Commissie.

De oorlog in Oekraïne zorgt volgens de Europese instelling echter voor een nieuwe uitdaging, "net nu de Unie hersteld was van de economische gevolgen van de [corona]pandemie".

De euro/dollar noteerde op 1,0401, terwijl een vat WTI-olie een procent duurder werd en 111,54 dollar kostte.

Bedrijfsnieuws

UCB kreeg diverse koersdoelverlagingen, onder meer van Credit Suisse en Degroof Petercam, nadat vrijdag de zogeheten BLA-aanvraag voor bimekizumab door de Amerikaanse FDA niet werd geaccepteerd. Hierdoor zal de lancering van het middel in de VS met 12 maanden vertraging oplopen, zo verwachten de analisten. Het aandeel herstelde maandag beperkt van een forse dip eind vorige week.

Verder zette Credit Suisse het aandeel AkzoNobel op de kooplijst. Het aandeel steeg in Amsterdam licht.

Ryanair heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen en het verlies zien dalen, en de luchtvaartmaatschappij verwacht dat het in het lopende boekjaar weer winstgevend zal zijn. Het aandeel verloor toch licht terrein.

In Frankfurt deden Delivery Hero en RWE goede zaken, met winsten tot 3 procent. Continental was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van ruim 2,5 procent.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een plus van ruim 2,5 procent. Worldline belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van zo'n 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse markten tot een procent lager.