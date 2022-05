ArcelorMittal koploper in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek terughoudend begonnen. Bij een slot van 694,62 punten steeg de AEX krap 0,1 procent.

Vorige week wist de hoofdindex op het Damrak na een late ommekeer een dreigend verlies op weekbasis om te buigen in een winst van bijna 2 procent. Marktkenners wezen op koopjesjagers die profiteerden van recente koersdalingen.

Toch heerst er onder beleggers nog altijd veel onzekerheid. Over de hoge inflatie en het monetaire beleid van centrale banken in reactie daarop, maar ook de oorlog in Oekraïne en de coronabeperkingen in China.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de detailhandelsverkopen in China in april flink zijn gedaald. Dat gold ook voor de industriële productie in dezelfde maand.

"Deze cijfers duiden op een sterke groeivertraging van de op één na grootste economie ter wereld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wees op een lichtpuntje voor de Chinezen, namelijk dat Sjanghai na weken van lockdown voorzichtig van het slot gaat.

"En dat is hard nodig, omdat de Chinese economie vorige maand behoorlijk tot stilstand is gekomen", aldus Wiersma, die de angst voor een recessie nog wel overdreven vindt.

Ook uit de VS kwamen maandag zwakke economische data. Zo kromp de economische activiteit in de regio New York in mei onverwacht, bleek uit de Empire State index. Met name de nieuwe orders namen sterk af.

Later deze week verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die interessant zullen zijn voor de markt, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Dat geldt volgens hem ook voor de kwartaalcijfers van grote retailers als Walmart, Target en doe-het-zelfketen Home Depot.

"Samen met de rentegevoelige bouwsector (de NAHB-index toont de koopbereidheid in de Amerikaanse huizenmarkt) zal Joe Sixpack de komende maanden weer in belangrijke mate het verloop van de economie bepalen", aldus Aben

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0401. WTI-olie is een procent duurder op 111,55 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloren ASMI, UMG en ASML 1,5 tot bijna 2,5 procent.

ArcelorMittal ging aan kop met een plus van ruim 2,5 procent, Shell en Ahold Delhaize stegen meer dan 1,5 procent.

De AMX werd aangevoerd door SBM Offshore, dat meer dan 3 procent steeg en daarmee nipt voor OCI en Alfen bleef.

Inpost, de laatste tijd veel de gebeten hond, daalde ruim 4 procent, net voor Arcadis.

In de AScX daalde B&S Group bijna een procent na rapportering van cijfers. ING noemde de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal sterk, maar wees wel op een waarschuwing van het bedrijf dat de marges onder druk komen.

Accsys verloor 2,5 procent. Ebusco en Majorel stegen ruim 4 procent en Vivoryon zelfs 12 procent.

Cabka, lokaal genoteerd, steeg 7,5 procent na het binnenhalen van een omvangrijke order van het Amerikaanse Target.

Wall Street

Bij het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het rood.