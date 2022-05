Flitsbezorger Flink jaagt op Franse Cajoo - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Flitsbezorger Flink zou dichtbij een overname van de Franse sectorgenoot Cajoo zijn. Dit schrijft Bloomberg maandag op basis van bronnen. Met die overname zou het Duitse Flink een ingang krijgen bij de Franse supermarktgigant Carrefour, dat een minderheidsbelang heeft in Cajoo. Als de deal doorgaat wordt Carrefour een minderheidsaandeelhouder in Flink, aldus Bloomberg. Volgens Bloomberg zou Cajoo worden gewaardeerd op een miljoenenbedrag van dubbele cijfers. Een deal wordt mogelijk al in de komende dagen bekendgemaakt. Flink heeft de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash als aandeelhouder. In de meest recente financieringsronde werd de flitsbezorger op enkele miljarden euro's gewaardeerd. Bron: ABM Financial News

