'Weer winst verwacht voor ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal naar verwachting weer winst gemaakt, dankzij hogere fee-inkomsten en ondanks hogere voorzieningen voor oninbare leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd door de bank zelf. Zij rekenen gemiddeld op een nettowinst van 236 miljoen euro, tegen een verlies van 54 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De netto rentebaten zouden wel wat lager uitkomen, op 1,315 miljard euro, tegen 1,363 miljard vorig jaar. De fee-inkomsten stijgen naar verwachting van 406 miljoen naar 431 miljoen euro. De voorzieningen voor slechte leningen staan bij de analisten gemiddeld genoteerd op 121 miljoen euro, of 18 basispunten van het leningenboek. Dat is een grotere verliespost dan de 77 miljoen euro van vorig jaar. De kostenratio zou net onder 75 procent van de inkomsten uitkomen. Dat is fors beter dan een jaar eerder, maar minder goed dan in het voorgaande kwartaal. ABN AMRO publiceert de kwartaalcijfers woensdag voorbeurs. Bij de cijfers over het vierde boekte de bank nog ruim een half miljard euro winst. Sectorgenoot ING publiceerde vorige week een forse verliespost op Rusland en Oekraïne, maar analisten waren positief over de onderliggende trends voor de rentebaten, fees en kosten. ING kan optimistischer worden over de rentebaten nu de swaprente oploopt onder invloed van een verkrappend monetair beleid in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.