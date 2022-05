McDonald's verlaat Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft besloten zich definitief terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit maakte de hamburgerketen maandag bekend, nadat het eerder al alle restaurants sloot. Het besluit betekent dat de keten de gehele Russische portefeuille in de etalage zet. De restaurants zullen worden verkocht zonder de typische uiterlijke kenmerken van een McDonald's vestiging. Het vertrek uit Rusland kost McDonald's naar eigen schatting 1,2 tot 1,4 miljard dollar, waarvoor een afschrijving in de boeken wordt opgenomen. Het bedrijf verwijst naar de humanitaire crisis die de oorlog in Oekraïne heeft veroorzaakt en stelt dat het operationele klimaat hierdoor onhoudbaar is geworden, terwijl het bezit van de Russische restaurants ook niet meer past binnen de waarden van het bedrijf. McDonald's herhaalde maandag de outlook voor 2022 grotendeels, maar waarschuwde wel dat de marge niet langer op circa 45 procent zal uitkomen, maar een paar procentpunt lager. Bron: ABM Financial News

