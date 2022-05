Europese Commissie verlaagt groeiverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen voor dit jaar aanzienlijk verlaagd. Dit bleek maandag uit de zogeheten 'Spring 2022 Economic Forecast'. Het bruto binnenlands product van de EU zal in 2022 met 2,7 procent stijgen, waar eerder nog werd gerekend op 4,0 procent. In 2023 zal de groei 2,3 procent bedragen, tegenover 2,8 procent in een eerdere raming. De verwachtingen qua inflatie werden juist opwaarts bijgesteld. Voor dit jaar wordt gerekend op een inflatie van 6,1 procent, waarna deze in 2023 daalt tot 2,7 procent. De Commissie verwacht dat de inflatiepiek in het tweede kwartaal zal worden bereikt, waarna een geleidelijke daling wordt ingezet. Vóór het uitbreken van de oorlog waren de vooruitzichten voor de EU-economie een langdurige en robuuste groei", aldus de Commissie. De oorlog in Oekraïne zorgt volgens de Europese instelling echter voor een nieuwe uitdaging, "net nu de Unie hersteld was van de economische gevolgen van de [corona]pandemie". Door de aanhoudende opwaartse druk op de grondstoffenprijzen, die leidt tot hernieuwde verstoringen in de aanvoerketen, en de toenemende onzekerheid, nog eens verergert door de oorlog, is de oude tegenwind, niet gaan liggen, zoals wel was verwacht, aldus Brussel. Bron: ABM Financial News

