Europese beurzen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 432,96 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 13.968 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.334 punten. De Britse FTSE 100 noteerde fractioneel hoger op 7.425 punten.

"De Europese beurzen wisten er afgelopen week nog een winst uit te persen", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Volgens de analist had dit mede te maken met een krachtige dollar, waardoor zowel de euro als het pond rond het laagste niveau sinds respectievelijk 2017 en 2020 koerste.

De Amerikaanse aandelenmarkten zien er volgens Hewson momenteel kwetsbaarder uit, aangezien van de drie belangrijkste centrale banken, de Amerikaanse Federal Reserve de meest ingrijpende acties zal ondernemen om de inflatie omlaag te krijgen. "De sterke dollar helpt om dat doel te bereiken", aldus de analist.

Wel neemt de druk op de Europese Centrale Bank om de rentes tegen de zomer te verhogen toe. "Maar beleggers die denken dat de rentes ver boven de nul zullen uitkomen, zullen bedrogen uitkomen."

Vandaag verwerken beleggers onder andere cijfers over de Amerikaanse woningverkopen. Morgen kijkt de markt naar cijfers over de detailhandelsverkopen in april. "Deze geven mogelijk wat inzicht in hoe retailers met de inflatie omgaan", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Uit China kwam vanochtend wel slecht nieuws. De detailhandelsverkopen daalden afgelopen maand met 11,1 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan de afname van 3,5 procent in maart. De industriële productie daalde daarnaast met 2,9 procent op jaarbasis. Economen hadden juist gerekend op een stijging van 1,0 procent, na een plus van 5 procent in maart.

Qua bedrijfscijfers belooft het deze week rustig te blijven, zo stelden analisten van Deutsche Bank. 457 bedrijven uit de S&P 500 hebben al de boeken geopend, terwijl het in de Stoxx 600 gaat om 368 bedrijven. "Desondanks blijft het interessant om te zien hoe Amerikaanse consumenten zich gedragen in deze periode van hoge inflatie", aldus Deutsche Bank. Onder meer de cijfers van Walmart, Home Depot en Target deze week kunnen hier wat meer inzicht in geven.

Bedrijfsnieuws

UCB kreeg diverse koersdoelverlagingen te verwerken, onder meer van Credit Suisse en Degroof Petercam, nadat vrijdag de zogeheten BLA-aanvraag voor bimekizumab door de Amerikaanse FDA niet werd geaccepteerd. Hierdoor zal de lancering van het middel in de VS met 12 maanden vertraging oplopen, zo verwachten de analisten. Het aandeel UCB daalde in Brussel met 0,8 procent.

Verder zette Credit Suisse het aandeel AkzoNobel op de kooplijst. Het aandeel steeg in Amsterdam 1,3 procent.

Ryanair heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen en het verlies zien dalen, en de luchtvaartmaatschappij verwacht dat het in het lopende boekjaar weer winstgevend zal zijn. Het aandeel verloor toch 3,4 procent.

Andere opvallende stijgers waren Sartorius en Daimler Truck met winsten van bijna 4 procent. In Frankfurt leverde Air Liquide 1,8 procent in, terwijl Cofinimmo in Brussel 3,3 procent verloor. ArcelorMittal werd in de Franse hoofdstad 3,4 procent duurder en was daarmee koploper.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet.

Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in het rood en de Nasdaq lijkt ruim een half procent in te leveren.

De S&P 500 index steeg vrijdag 2,4 procent op 4.023,89 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 32.196,66 punten en de Nasdaq sloot 3,8 procent hoger op 11.805,00 punten.