UBS zet AkzoNobel op kooplijst

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het advies voor AkzoNobel verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel ging van 85,00 naar 100,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Geoff Haire. De huidige koers duidt op volumes zoals tijdens een recessie, terwijl de druk op inkoopkosten begint af te nemen, aldus Haire. Kijkend naar de beter dan verwachte cijfers die Akzo over het eerste kwartaal publiceerde, besloot Haire zijn winsttaxaties voor de komende jaren met circa 11 procent te verhogen. Daarmee zit de analist wel circa 5 procent boven de consensus. Het aandeel AkzoNobel is inmiddels zo’n 20 procent goedkoper dan die van Amerikaanse sectorgenoten. "En dat is onterecht", vindt Haire, die verwacht dat AkzoNobel jaarlijks een 14 procent hogere EBIT zal weten te realiseren. En dat is juist iets meer dan de Amerikaanse concurrenten. Het aandeel AkzoNobel wint maandag in Amsterdam 1,1 procent op 81,00 euro. Bron: ABM Financial News

