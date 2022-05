Unilever bungelt onderaan licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week licht lager van start gegaan. De AEX verloor maandagochtend 0,3 procent op 691,88 punten.

"De rust lijkt weer wat terug te keren op de beurs", zo constateerde investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wees ook op de optimistische stemming op de aandelenmarkten op vrijdag. "Koopjesjagers meldden zich na een paar beweeglijke dagen", aldus Wiersma.

Na de koersdalingen in de afgelopen weken zijn aandelen volgens hem een "flink stuk" goedkoper geworden. "We zien nu waarderingen die we voor het laatst twee jaar geleden, aan het begin van de pandemie, hebben gezien." De recente angst voor stagflatie en een aanstaande recessie vindt de expert van ING nog altijd overdreven. Bovendien zit veel slecht nieuws al in de koersen verwerkt, zo stelt hij.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx lijkt er technisch gezien ruimte voor wat meer herstel. "Maar voorlopig blijven de indices op Wall Street nog wel in een neerwaartse trend", aldus Blekemolen. Ook de volatiliteitsindex lijkt aan te geven dat de ergste kou voorlopig uit de lucht is.

Over het kwartaalcijferseizoen blijft Wiersma te spreken. Volgens de analist hebben bedrijven "prima" cijfers laten zien. Ondanks alle zorgen over de impact van onder andere de oorlog in Oekraïne, heeft 76 procent van de bedrijven uit de S&P 500-index de winstverwachtingen met ruim 5 procent overtroffen, aldus ING. De gemiddelde winstgroei was 10 procent. Van de Stoxx Europe 600-index heeft tot nu toe 65 procent van de bedrijven de verwachtingen overtroffen, met een gemiddelde winstgroei van 10,55 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. "Helemaal geen slechte score."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0430. De olieprijzen daalden met ruim een procent.

Vandaag verwerken beleggers onder andere cijfers over de Amerikaanse woningverkopen. Morgen kijkt de markt naar cijfers over de detailhandelsverkopen in april. "Deze geven mogelijk wat inzicht in hoe retailers met de inflatie omgaan", aldus Blekemolen.

Uit China kwam vanochtend wel slecht nieuws. De detailhandelsverkopen daalden afgelopen maand met 11,1 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan de afname van 3,5 procent in maart. De industriële productie daalde daarnaast met 2,9 procent op jaarbasis. Economen hadden juist gerekend op een stijging van 1,0 procent, na een plus van 5 procent in maart.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde Unilever onderaan met een verlies van 1,9 procent. ArcelorMittal trok juist 3,2 procent aan en Adyen won 1,4 procent.

In de AMX won OCI 2,9 procent en Alfen 3,9 procent. AMG steeg met 3,0 procent. Arcadis en Boskalis noteerden onderaan, maar dat was vanwege ex-dividend noteringen. Inpost verloor 1,4 procent.

In de AScX steeg B&S Group 0,6 procent na rapportering van cijfers. ING noemde de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal sterk, maar wees wel op een waarschuwing van het bedrijf dat de marges onder druk komen.

Cabka, lokaal genoteerd, steeg 5,1 procent na het binnenhalen van een omvangrijke order van het Amerikaanse Target.