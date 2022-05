Beursblik: sterke omzetontwikkeling B&S Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een sterke omzet geboekt, maar het bedrijf waarschuwde wel voor margedruk. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING maandag. De omzet viel circa 8 procent hoger uit dan waar ING rekening mee hield. Exclusief de impact van wisselkoersen viel de omzet 5 procent hoger uit dan verwacht. Vooral de likeurverkopen waren sterker dan voorzien. Wel zag Hollestelle dat B&S waarschuwde voor margedruk als gevolg van hogere kosten. Dit is volgens de analist de reden dat het aandeel vanochtend daalt. De outlook voor heel het jaar werd wel gehandhaafd. B&S mikt onverminderd op een autonome groei dit jaar van 7,5 procent. ING handhaafde het koopadvies op B&S met een koersdoel van 12,50 euro. Het aandeel verloor maandag 2,3 procent op 6,67 euro. Bron: ABM Financial News

