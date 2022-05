Envipco opent Roemeense fabriek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft een nieuwe fabriek geopend in Roemenië, waar 15.000 recyclingsystemen per jaar kunnen worden geproduceerd. Dat maakte het bedrijf met een notering aan Euronext maandag bekend. Envipco wil de komende jaren sneller groeien. De fabricage vindt momenteel vooral plaats in de Verenigde Staten, met aanvullende specialistische productie in Duitsland en Griekenland. "We hebben deze locatie gekozen voor de uitstekende ligging, infrastructuur, aanvoerketens en talent", stelde CEO Simon Bolton. De nieuwe fabriek staat in de stad Sebes in de regio Transsylvanië. Veel Europese landen overwegen nieuwe regels voor recyclingsystemen met statiegeld en Envipco zien veel kansen in de regio, die zal worden bediend vanuit Roemenië. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.