'Aegon genereert meer kapitaal'

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft na de recente kwartaalcijfers zijn verwachtingen verhoogd voor de hoeveelheid kapitaal die Aegon dit jaar en volgend jaar operationeel genereert. Voor dit jaar rekenen de analisten op 7 procent meer kapitaalaanwas en voor volgend jaar 12 procent meer. Aegon verhoogde de verwachting voor dit jaar zelf slechts in bescheiden mate van 1,2 miljard naar een bandbreedte van 1,2 miljard tot 1,3 miljard euro, maar Morgan Stanley rekent op 1,46 miljard euro, op basis van de genormaliseerde 360 miljoen euro per kwartaal die Aegon zelf heeft genoemd. Voor 2023 komt de Amerikaanse zakenbank dan uit op 1,56 miljard euro, rekening houdend met een lagere negatieve impact van de Ultimate Forward Rate. De analisten laten ruimte voor 150 miljoen euro aan extra claims op hogere sterfte in de Verenigde Staten. De aannames van Morgan Stanley voor het dividend en de kapitaalteruggave aan aandeelhouders wijzigen niet. Aegon verhoogde zijn verwachting voor de vrije kasstroom dan ook niet voor dit jaar. Het aandeel deed het dit jaar relatief goed vergeleken met andere verzekeraars, dankzij de stijgende rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen. De analisten blijven echter voorzichtig, omdat de risico-opslagen op krediet ook snel toenemen, en Aegon daar relatief gevoelig voor is. Poste Italiane, M&G en Prudential bieden meer kansen, denkt Morgan Stanley. Het Gelijkgewogen advies met een koersdoel van 5,40 euro voor Aegon bleven overeind. Het aandeel sloot vrijdag op 4,93 euro. Bron: ABM Financial News

