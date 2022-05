Vlakke weekstart AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet.

Afgelopen week was de volatiliteit op Beursplein 5 nog zeer hoog en de AEX bewoog op dagbasis met procenten op en neer. Aan het einde van de handelsweek toonde de index veerkracht, waardoor er op weekbasis een winst van 1,8 procent op de borden stond op een slotstand 694,13 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de hoge volatiliteit een uitvloeisel van veel onzekerheid op de financiële markten vanwege vooral de hoge inflatie, en de reactie van centrale banken hierop. Toch zijn aandelen momenteel aantrekkelijk geprijsd, vindt ING. "Dit betekent niet dat de aandelenbeurzen in één rechte, stijgende lijn zullen herstellen, maar wel dat er erg weinig goede argumenten zijn te bedenken waarom je nu zou moeten verkopen", aldus de investment manager.

De koers/winst verhouding van de AEX index ligt volgens persbureau Bloomberg op basis van de te verwachten winsten in het lopende jaar rond de 13.

Op Wall Street deden de hoofdindices afgelopen week juist een stap terug, met verliezen voor de Dow, S&P 500 en Nasdaq van 2 tot 3 procent. De Dow Jones index doorbrak vrijdag een verliesreeks van maar liefst zes handelsdagen. Techaandelen deden vrijdag in New York goede zaken. Nvidia steeg 8,5 procent, Tesla 5 procent en Netflix zo'n 7 procent.

“Afgelopen week was er een verschuiving zichtbaar in de markten. De stemming is omgeslagen van beleggers die zich eerder afvroegen of we kunnen functioneren in een economie met hogere rentes naar beleggers die zich nu afvragen of we op het punt van een recessie staan", aldus macrostrateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers.

In Azië werden beleggers vanochtend geconfronteerd met een forse daling van de Chinese detailhandelsverkopen en de industriële productie. De verkopen daalden afgelopen maand met 11,1 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan de afname van 3,5 procent in maart. Op maandbasis ging het in april om een daling van 0,7 procent, na een min van 2,0 procent in maart.

De industriële productie daalde daarnaast met 2,9 procent op jaarbasis. Economen hadden juist gerekend op een stijging van 1,0 procent, na een plus van 5 procent in maart.

De cijfers voeden de vrees dat de coronalockdowns in China de mondiale economische groei kunnen aantasten. Wel voerden de Chinese autoriteiten dit weekend voor het eerst sinds 6 weken licht versoepelende maatregelen door in Shanghai. Het aantal besmettingen is op zijn retour.

De Aziatische beurzen blijven vanochtend dichtbij huis, met bescheiden winsten voor Tokio en Sydney en een licht verlies voor de Shanghai Composite. Amerikaanse olie-futures noteren daarnaast vanochtend ongeveer 2 procent lager op 108,32 dollar per vat, na een stijging van 4 procent vrijdag.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van B&S Group met 14,6 procent tot 453,3 miljoen euro. ING mikte vooraf op 420 miljoen euro. De groei was geheel op autonome basis. Tegen constante wisselkoersen trok de omzet met 11,5 procent aan. B&S mikt nog altijd op een autonome groei dit jaar van 7,5 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 2,4 procent op 4.023,89 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 32.196,66 punten en de Nasdaq sloot 3,8 procent hoger op 11.805,00 punten.