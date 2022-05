Omzetsprong B&S

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, vooral door een stijgende likeurverkopen. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 14,6 procent tot 453,3 miljoen euro. ING mikte vooraf op 420 miljoen euro. De groei was geheel op autonome basis. Tegen constante wisselkoersen trok de omzet met 11,5 procent aan. De omzet uit de likeurverkoop trok met 33,6 procent aan tot 140,5 miljoen euro, terwijl de divisie Beauty een vergelijkbare omzet als vorig jaar boekte met 149,9 miljoen euro.

De omzet uit persoonlijke verzorging en voeding trok ook aan. Bij Retail verdrievoudigde de omzet zelfs tot 14,5 miljoen euro.

Wel drukten hogere marketing- en transportkosten op de brutomarges. Bovendien had B&S te kampen met hogere personeelskosten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen uurlonen voor magazijnpersoneel in de VS.

De balans en liquiditeitspositie bleef volgens B&S gezond in het afgelopen kwartaal, zonder dit te specificeren. Het werkkapitaal trok wel aan, maar dit is volgens het bedrijf in lijn met de toegenomen marktvolumes en voorraden.

CEO Tako de Haan merkte op dat de verstoringen in de aanvoerketen en tekorten een impact hadden op de omzet en marges in het afgelopen kwartaal. Ondanks de hogere kosten noemde De Haan het herstel van de retail en reisbranche bemoedigend. "We verwachten een verder herstel voor deze marken in de rest van 2022."

Outlook

"De vraag in onze kernmarkten ontwikkelt zich zoals verwacht", aldus het bedrijf, dat dan ook de outlook voor heel het jaar handhaafde. B&S mikt onverminderd op een autonome groei dit jaar van 7,5 procent.

Inflatie, maar ook de vaste kostenbasis in combinatie met een traditioneel zwak eerste kwartaal, zal resulteren in lagere EBITDA-marges ten opzichte van de doorgaans sterke tweede helft van het jaar. B&S verwacht bij de halfjaarcijfers meer inzicht te krijgen in de voorziene ontwikkeling van de EBITDA.

ING acht op basis van een recente strategie-update van B&S een margestijging van 25 basispunten mogelijk dit jaar bij een omzetgroei van 6,5 procent.