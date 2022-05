Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een min van 19 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 29 punten lager te openen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een positief eind van de week, waarbij energie-aandelen goede zaken deden dankzij de stijgende olieprijzen. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen op vrijdag de 13de, aldus Hewson.

Verder zag de analist ook koopjesjagers terug in de markt komen.

Het was een onrustige week voor de aandelenmarkten, die momenteel vooral kijken naar de inflatie en de reactie van centrale banken hierop.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Telekom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken dankzij de verkoop van T-Mobile in Nederland en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg meer dan 2 procent.

Het aandeel UCB leverde vrijdag in Brussel zo'n 13,5 procent in, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA de BLA-aanvraag van UCB voor bimekizumab niet accepteerde. De Bel20 moest het daardoor doen met een bescheiden winst ten opzichte van omringende beurzen.

In Parijs deed STMicroelectronics goede zaken, met een plus van 6 procent. Sowieso zaten techaandelen in heel Europa in de lift. In Amsterdam gingen ASMI en ASML flink hoger. Farmabedrijf Euroapi was de gebeten hond in de CAC 40 en leverde als hekkensluiter ruim 2 procent in. Verder waren er nauwelijks dalers.

In de Duitse DAX waren er vrijwel alleen maar groene koersen, alleen Merck KGaA eindigde vlak. HelloFresh steeg als koploper ruim 9 procent.

Euro STOXX 50 3.702,55 (+2,5%)

STOXX Europe 600 433,48 (+2,1%)

DAX 14.027,93 (+2,1%)

CAC 40 6.362,68 (+2,5%)

FTSE 100 7.418,15 (+2,5%)

SMI 11.650,42 (+1,3%)

AEX 694,13 (+2,8%)

BEL 20 3.944,56 (+0,4%)

FTSE MIB 24.048,29 (+2,1%)

IBEX 35 8.338,10 (+1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening.

Wall Street is vrijdag nog overtuigend in het groen geëindigd, hoewel een weekverlies voor de drie grote indexen daarmee niet werd voorkomen. Op weekbasis verloren de Dow, S&P 500 en Nasdaq 2 tot 3 procent. Het was een turbulente week voor beleggers die zich zorgen blijven maken over de hoge inflatie in de Verenigde Staten en het beleid van de Federal Reserve in reactie daarop.

Donderdagavond zei voorzitter Jerome Powell dat de Fed niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de centrale bank mogelijk geen zachte landing voor de economie kan garanderen.

"Afgelopen week was een verschuiving zichtbaar in de markten. De stemming is omgeslagen van beleggers die zich eerder afvroegen of we kunnen functioneren in een economie met hogere rentes naar beleggers die zich nu afvragen of we op het punt van een recessie staan", aldus macrostrateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers.

De importprijzen bleken in april niet gestegen, zoals economen hadden voorzien. Na een stijging van 2,9 procent in maart, maakten de prijzen in april een pas op de plaats. De importprijzen voor brandstof daalden met 2,4 procent, na een plus van ruim 17 procent een maand eerder. De exportprijzen stegen met 0,6 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan toonde een daling in mei.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 2,93 procent.

De olieprijs is vrijdag flink gestegen. Bij een settlement van 110,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 4 procent duurder. Op weekbasis bleef de olieprijs daardoor nagenoeg stabiel, terwijl WTI aan het begin van de week nog even daalde onder de 100 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Twitter stond onder druk nadat Elon Musk die overnameplannen op pauze zette. Hij wil eerst weten of het aantal nepaccounts op Twitter minder dan 5 procent is. Nadat de koers van Twitter voorbeurs hard daalde, zei Musk in een tweet nog altijd achter het overnameplan te staan. De CEO van Twitter Parag Agrawal zei vrijdag dat hij verwacht dat de deal doorgaat. Het aandeel verloor bijna 10 procent.

Het aandeel Robinhood sloot bijna 25 procent hoger, nadat Sam Bankman-Fried nabeurs een belang van 7,6 procent in de broker meldde. Bankman-Fried is de oprichter en grootaandeelhouder van cryptobeurs FTX.

Techaandelen deden vrijdag goede zaken. Nvidia steeg 8,5 procent, Tesla 5 procent en Netflix zo'n 7 procent.

S&P 500 index 4.023,89 (+2,4%)

Dow Jones index 32.196,66 (+1,5%)

Nasdaq Composite 11.805,00 (+3,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 26.588,07 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.068,48 (-0,5%)

Hang Seng 19.825,12 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0399. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0399.

USD/JPY Yen 128,97

EUR/USD Euro 1,0399

EUR/JPY Yen 134,12

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - April (Chi)

04:00 Industriële productie - April (Chi)

11:00 Handelsbalans - Maart (eur)

14:30 Empire State index - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten