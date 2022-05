Recordwinst voor Saudi Aramco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst behaald. Dit bleek zondag uit de cijfers van de Saoedische oliemaatschappij. Aramco boekte een 82 procent hogere winst van 39,5 miljard dollar. Daarbij profiteerde de staatsoliemaatschappij vooral van de gestegen olieprijs. Die lag afgelopen maanden steeds boven de 100 dollar per vat. Sinds de beursgang in 2019 behaalde Aramco niet zo'n hoge kwartaalwinst. Deze winst leverde een operationele vrije kasstroom op van 30,6 miljard dollar, tegenover 26,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021. Aramco besloot opnieuw een kwartaaldividend van 18,8 miljard dollar uit te keren. De grootste aandeelhouder is ook na de beursgang nog altijd Saoedi-Arabië met een belang van 94 procent. De gearing van Aramco was eind maart 2022 8,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.