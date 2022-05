Cijferseizoen weer grotendeels achter de rug

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen is inmiddels wel achter de rug. Komende week zijn het vooral jaarvergaderingen en ex-dividendnoteringen die de agenda vullen.

Op maandag zijn er nog wel cijfers van B&S en houdt Pharming een HAE-dag. Een dag later opent Signify de boeken en woensdag zijn er kwartaalresultaten van ABN AMRO, Azerion, CTP en HAL.

Donderdag opent Aalberts de boeken en vrijdag is er een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het bod van KKR op Accell.

Net als op het Damrak is het cijferseizoen in het buitenland ook grotendeels wel geweest. Dinsdag let de markt nog op de cijfers van Home Depot en Walmart in de VS. Halverwege de week zullen aandeelhouders van Prosus goed letten op wat Tencent, de belangrijkste deelneming van de techinvesteerder, meldt. Dan zijn er ook cijfers van het Amerikaanse Lowe’s en Target.

Donderdag zijn er cijfers van Applied Materials, van belang voor de halfgeleidersector, en op vrijdag zijn er resultaten van Deere.

De macro-agenda is voor komende week wel weer goed gevuld. De week start op maandag met een serie Chinese cijfers en de Amerikaanse Empire State index.

Dinsdag is het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek aan de beurt met een brij aan cijfers en uit de eurozone komt een groeiraming. In de VS staan de detailhandelsverkopen en de industriële productie op de rol.

Op woensdag is er een inflatiecijfer in de VK, net als in de eurozone. Deze cijfers zijn van groot belang voor het toekomstige monetaire beleid van de centrale banken. In dat opzicht is het donderdag opletten wat de notulen van de laatste rentevergadering van de ECB te melden hebben.

Valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst meent dat de geloofwaardigheid van de ECB op het spel staat.

De ECB kan volgens Derks de daling van het vertrouwen terugwinnen door op de vergadering in juni duidelijke taal te spreken en daar ook naar te handelen. "Geen woorden maar daden zoals ze in Rotterdam zeggen en de rente met 0,25 of wellicht zelfs met 0,5 procentpunt verhogen." Want, zo benadrukt de valutahandelaar, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

"Zolang ferme actie van de ECB uitblijft, zal de euro onder druk blijven in deze lastige marktomgeving met de oorlog in Oekraïne verder weg van vredesbesprekingen dan ooit, oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen en een energiecrisis die op de loer ligt."

Op vrijdag zijn er producentenprijzen uit Duitsland en Britse detailhandelsverkopen. In de eurozone staat het consumentenvertrouwen op de rol en in de VS de leidende indicatoren.