Valuta: ECB moet in actie komen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank moet snel in actie komen, wil het zijn geloofwaardigheid niet verliezen. Dit zegt valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst tegen ABM Financial News.

"Op de valutamarkten wordt in ieder geval flink wat druk gezet op de euro en is het steunniveau voor de euro/dollar rond 1,0350, wat jaren standhield, inmiddels bereikt. De speech van Lagarde afgelopen week had niet het gewenste effect, de markt vond het in ieder geval too little too late", aldus Derks.

En een zwakkere euro "gooit nog wat meer olie op het vuur", waarschuwt Derks, want zo importeert Europa nog meer inflatie, terwijl deze al hoog staat.

De ECB kan volgens Derks de daling van het vertrouwen terugwinnen door op de vergadering in juni duidelijke taal te spreken en daar ook naar te handelen. "Geen woorden maar daden zoals ze in Rotterdam zeggen en de rente met 0,25 of wellicht zelfs met 0,5 procentpunt verhogen." Want, zo benadrukt de valutahandelaar, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

"Zolang ferme actie van de ECB uitblijft zal de euro onder druk blijven in deze lastige marktomgeving met de oorlog in Oekraïne verder weg van vredesbesprekingen dan ooit, oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen en een energiecrisis die op de loer ligt."

Alles bij elkaar optellend is het risico volgens Derks zeer reëel dat de euro/dollar het steunniveau op 1,0341 serieus gaat testen. De grote vraag is of deze houdt.

De euro/dollar handelt inmiddels op 1,0411.