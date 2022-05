Olieprijs flink omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gestegen. Bij een settlement van 110,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 4 procent duurder. Op weekbasis bleef de olieprijs daardoor nagenoeg stabiel, terwijl WTI eerder deze week nog even daalde onder de 100 dollar.



"Er zijn twee tegengestelde krachten die de houding van de markt met betrekking tot olie dicteren", aldus analist Ricardo Evangelista van ActivTrades.



Enerzijds kunnen de olieprijzen zich optrekken aan de zorgen over een tekort aan de aanbodkant door de oorlog in Oekraïne en het vooruitzicht dat de Europese Unie een importverbod op Russische olie zal afkondigen, waarmee het aanbod nog krapper wordt.



"Echter, de prijsstijgingen zijn beperkt door de zorgen over de impact van de hoge inflatie en de groeivertraging in China vanwege de coronalockdowns", aldus Evangelista. Sinds een piek van 125 dollar in maart is de WTI-olieprijs niet opnieuw tot dit niveau gestegen.



De markt sluit niet uit dat Rusland de gaskraan naar Finland dichtdraait wanneer het land lid wordt van de NAVO. Turkije zou echter bezwaar maken tegen een lidmaatschap van Finland en Zweden, meldden nieuwsmedia vrijdag.



Het is de EU nog niet gelukt om een algeheel verbod op Russische energie in te stellen. Met name Hongarije ligt dwars, vanwege de impact voor de eigen economie.



De coronasituatie in China lijkt ondertussen iets te verbeteren in Sjanghai. In Beijing dreigt echter een lockdown. China is de grootste importeur van olie ter wereld.



Beleggers zijn ook bezorgd over de dalende voorraden in de VS, met name van diesel. Daardoor staan de brandstofprijzen op een record.

Bron: ABM Financial News