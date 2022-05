AEX hervindt weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week na een late ommekeer in het sentiment alsnog in het groen geëindigd. Bij een slot op 694,13 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 1,8 procent. Vorige week eindigde de index op 682,19 punten, toen een verlies van meer dan 4 procent.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING heerst nog altijd veel onzekerheid op de financiële markten. Toch zijn aandelen momenteel aantrekkelijk geprijsd, vindt ING.

"Dit betekent niet dat de aandelenbeurzen in één rechte, stijgende lijn zullen herstellen maar wel dat er erg weinig goede argumenten zijn te bedenken waarom je nu zou moeten verkopen", aldus de investment manager.

Wiersma vindt het voorbarig om voor te sorteren op een recessie. "Wij verwachten niet dat de Federal Reserve de fout van het onderschatten van de inflatie zal proberen te herstellen met een andere fout, namelijk het te snel en te veel verhogen van de beleidsrente. We verwachten dat de Fed ook rekening zal houden met de inmiddels sterk verkrapte minder gunstige financiële condities."

Voorzitter Jerome Powell van de Fed liet donderdagavond weten dat de centrale bank niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan bewerkstelligen.

"Beleggers kwamen blijkbaar tot het besef dat ze misschien iets teveel beleids-renteverhogingen door de Fed hebben ingeprijsd", aldus Wiersma.

Gemengd beeld Amerikaanse inflatiedata

In het kader van de recente rentevrees en monetaire verkrapping van de Fed, was er deze week veel aandacht voor inflatiedata uit de Verenigde Staten. Die toonden een gemengd beeld.

In april koelden de consumentenprijzen iets af, maar minder dan verwacht. Wat dat betreft waren de Amerikaanse producentenprijzen die deze week verschenen iets meer geruststellend. Die stegen conform de verwachting en een stuk minder hard dan in maart.

"Hoewel het zeer welkom is dat we wat dalingen [van de inflatie] beginnen te zien, is de realiteit dat de inflatie veel hardnekkiger blijkt dan een paar maanden geleden werd verwacht", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Vermogensbeheerder Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger wees op de tienjarige Amerikaanse rente die weer is gestabiliseerd onder 3 procent. Dat is een teken dat de markt verwacht dat de Fed voorlopig kan volstaan met een aantal renteverhogingen van 50 basispunten. Daarbij helpt ook dat de ECB heeft laten doorschemeren mogelijk al eerder de rente te verhogen dan eerder werd gezegd. Voorzitter Christine Lagarde hintte deze week op een renteverhoging in juli.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 2,92 procent en daarmee op weekbasis zo'n 20 basispunten lager. De Duitse variant noteerde op weekbasis ook zo'n 20 basispunten lager, op 0,94 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0373 en daarmee op weekbasis ruim 1,5 procent lager. "Met de euro op dit niveau zou je misschien een deel van de markt weer kunnen zien instappen en zien winst nemen op de dollar", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO.

WTI-olie werd deze week 1,5 procent goedkoper. De OPEC en het Internationaal Energieagentschap waarschuwden deze week in hun maandrapporten voor een groeivertraging van de vraag naar olie in 2022.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was deze week ING, met een koerswinst van 7 procent. Unilever en Heineken wonnen zo'n 5 procent op weekbasis. Philips was hekkensluiter. Het aandeel daalde deze week zo'n 5 procent.

Onder de hoofdfondsen verloor Ahold Delhaize 2,0 procent, hoewel de omzet in het eerste kwartaal groeide en de margedruk meeviel. Volgens Jefferies waren de kwartaalcijfers conform verwachting. Zwanenburg relateerde de negatieve koersreactie aan tegenvallende berichten over de aanstaande beursgang van onlinewinkel Bol.com, maar noemde dit overdreven.

Aegon steeg 3,5 procent op weekbasis. ING was te spreken over de prestaties van de verzekeraar, vooral over de operationele resultaten en de solvabiliteit. De bank denkt dat de verzekeraar op koers ligt om de reorganisatie van zijn balans ruim op tijd te halen. Sectorgenoot NN Group steeg circa 4 procent op weekbasis.

In de Midkap kreeg PostNL een dreun, na wat analisten als teleurstellende kwartaalcijfers beschouwen, vooral door de prestaties bij de pakketdivisie. PostNL verlaagde de outlook voor 2022 met 16 procent. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen al. Het aandeel daalde 9 procent.

OCI ging ruim 2,5 procent hoger op weekbasis na cijfers. De omzet verdubbelde in het eerste kwartaal, terwijl de winst zelfs verviervoudigde, geholpen door een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort. OCI verwacht dat de EBITDA en de vrije kasstroom in het tweede kwartaal hoger zullen zijn dan in het eerste, op basis van het huidige zicht op de volumes en de prijzen. In dat geval zal het halfjaardividend aanzienlijk hoger zijn dan de 1,45 euro per aandeel van de eerste helft van 2021.

Alfen steeg deze week liefst 15 procent, na een flinke omzetstijging en verhoging van de outlook. Dit lokte verschillende koersdoelverhogingen uit. Met die koerswinst ging het aandeel aan kop in de AMX.

Inpost verloor ruim 6 procent. Het kluisjesbedrijf zag de kwartaalomzet bijna verdubbelen na de overname van Mondial Relay, maar ziet ook de kosten oplopen. Inpost waarschuwde opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie.

Boskalis bewoog nauwelijks op weekbasis, ondanks dat het de outlook voor 2022 verhoogde in een trading update. De Europese Commissie gaf groen licht voor de overname door HAL.

SBM Offshore daalde 2,5 procent. Analisten waren echter te spreken over de kwartaalcijfers.

In de AScX verloor Pharming 4,5 procent na cijfers. Fastned leverde bijna 2 procent in, nadat het deze week nieuwe obligaties uitgaf. van Lanschot Kempen ging aan kop met een plus van 4,5 procent op weekbasis. Vivoryon was op weekbasis de grootste daler in de Smallcap, met een verlies van 8 procent.

Lokaal tekende Sif voor een verlies van ruim 8 procent na een kwartaalupdate. ING verlaagde na de cijfers het koersdoel voor de Roermondse funderingsspecialist.

Ajax daalde bijna 3 procent. De beursgenoteerde voetbalclub werd deze week landskampioen en kondigde aan dat trainer Erik ten Hag, die na dit seizoen naar Manchester United vertrekt, wordt opgevolgd door Alfred Schreuder. Door het kampioenschap is Ajax verzekerd van een plek in de lucratieve Champions League volgend seizoen.