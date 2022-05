Europese beurzen positief het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 2,1 procent in de plus op 433,48 punten, de Duitse DAX steeg 2,1 procent op 14.027,93 punten en de Franse CAC 40 won 2,5 procent op 6.362,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 2,6 procent hoger op 7.418,15 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een positief eind van de week, waarbij energie-aandelen goede zaken deden dankzij de stijgende olieprijzen. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen op vrijdag de 13de, aldus Hewson.

Verder zag de analist ook koopjesjagers terug in de markt komen.

Het was een onrustige week voor de aandelenmarkten, die vooral kijken naar de inflatie en de reactie van centrale banken hierop.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve liet donderdagavond, na het sluiten van Wall Street, weten dat de centrale bank niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan garanderen.

Volgens Hewson houdt Powell een slag om de arm als het gaat om renteverhogingen van 75 basispunten. De Amerikaanse tienjaarsrente en de Duitse variant daalden deze week zo'n 20 basispunten.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0408. WTI-olie wordt vrijdag 3,5 procent duurder op bijna 110 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Telekom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken dankzij de verkoop van T-Mobile in Nederland en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg meer dan 2 procent.

Het aandeel UCB leverde vrijdag in Brussel zo'n 13,5 procent in, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA de BLA-aanvraag van UCB voor bimekizumab niet accepteerde. De Bel20 moest het daardoor doen met een bescheiden winst ten opzichte van omringende beurzen.

In Parijs deed STMicroelectronics goede zaken, met een plus van 6 procent. Sowieso zaten techaandelen in heel Europa in de lift. In Amsterdam gingen ASMI en ASML flink hoger. Farmabedrijf Euroapi was de gebeten hond in de CAC 40 en leverde als hekkensluiter ruim 2 procent in. Verder waren er nauwelijks dalers.

In de Duitse DAX waren er vrijwel alleen maar groene koersen, alleen Merck KGaA eindigde vlak. HelloFresh steeg als koploper ruim 9 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot duidelijk hoger.