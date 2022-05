AEX flink hoger het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag flink hoger geëindigd. De AEX sloot 2,8 procent in de plus op 694,13 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn aandelen momenteel aantrekkelijk geprijsd. "Dit betekent niet dat de aandelenbeurzen in één rechte, stijgende lijn zullen herstellen maar wel dat er erg weinig goeie argumenten zijn te bedenken waarom je nu zou moeten verkopen", aldus de investment manager. Voorzitter Jerome Powell van de Fed liet donderdagavond weten dat de centrale bank niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan bewerkstelligen. "Beleggers kwamen blijkbaar tot het besef dat ze misschien iets teveel beleids-renteverhogingen door de Fed hebben ingeprijsd", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente is deze week met zo'n 20 basispunten gedaald en noteert weer onder de 3 procent. De Duitse variant noteert onder de 1,00 procent. Op macro-economisch vlak was er onder meer aandacht voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan. Het vertrouwen daalde tussen eind april en half mei. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0408. WTI-olie kost zo'n 110 dollar per vat en is daarmee 3,5 procent duurder dan donderdag. Stijgers en dalers Tech deed goede zaken vrijdag. ASML, ASMI en Adyen stegen 5 tot 8 procent. Er waren geen dalers. In de AMX ging WDP aan kop, met een plus van ruim 9,5 procent. Mogelijk komt het aandeel in de MSCI World. Arcadis en Basic-Fit wonnen respectievelijk 5 en 8 procent. Ook hier was nauwelijks sprake van rode koersen. PostNL verloor een half procent. Majorel ging bij de kleine aandelen aan kop, met een plus van 5 procent. Heijmans steeg ruim 3 procent. Azerion daalde meer dan 3 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen. Bron: ABM Financial News

