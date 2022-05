Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na een poging van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell donderdag nabeurs om de markten wat te kalmeren. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 427,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 13.916,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,5 procent met een stand van 6.301,12 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 1,5 procent naar 7.339,50 punten. Powell liet donderdagavond, na het sluiten van Wall Street, weten dat het niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan bewerkstelligen. Voor vanmiddag staan de Amerikaanse importprijzen over april en het voorlopige consumentenvertrouwen berekend door de universiteit van Michigan op de agenda. Olie werd vrijdag duurder. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 107,27 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 108,72 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0383. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0401 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0374 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Telekom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken dankzij de verkoop van T-Mobile in Nederland en verhoogde de outlook voor heel het jaar. De koers van het aandeel noteerde 1,6 procent hoger. De koers van het aandeel UCB leverde vrijdag in Brussel 12,8 procent in, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA de BLA-aanvraag van UCB voor bimekizumab niet accepteerde. Parijs kende één aandeel, Euroapi, dat in koers daalde, en Frankfurt tien, waaronder het aandeel E.ON waar 2,5 procent aan beurswaarde verloren ging. Voor het overige deel gold een herhaalde poging te herstellen van de recente averij. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,1 procent tot 3.930,22 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.729,77 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.370,96 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.