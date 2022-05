Brussel akkoord met overname Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de overname van Boskalis door HAL. Dit maakte de Commissie vrijdagmiddag bekend. Er zijn geen zorgen over de concurrentie, aldus de Commissie, die spreekt van een "beperkte impact op de markt". Bron: ABM Financial News

