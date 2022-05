Musk: Twitter-deal tijdelijk 'on hold' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Twitter door Elon Musk is ‘on hold’ gezet. Dit meldde Musk zelf in een tweet. "De Twitter-deal is tijdelijk 'on hold' gezet in afwachting van details die bevestigen dat spam- en nepaccounts inderdaad minder dan 5 procent van het aantal gebruikers betreft", schreef Musk. De oprichter van Telsa liet eind vorige maand weten Twitter te willen overnamen voor 44 miljard dollar. Aandeelhouders kunnen een bod van 54,20 dollar tegemoet zien. Enkele grote beleggers en aandeelhouders zouden Musk hebben toegezegd te helpen bij de financiering van de overname, zo bleek vorige week uit een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het aandeel Twitter daalt voorbeurs 18 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.