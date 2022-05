Valuta: slechte week voor de euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onder de 1,04 dollar, na een week van stevige afstraffing.

"We hebben de Europese munt donderdag op 1,0354 dollar gezien" , aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De beweging in dollar en nu ook de yen zijn vooral te verklaren uit de behoefte aan veilige havens. Met de euro op dit niveau zou je misschien een deel van de markt weer kunnen zien instappen en zien winstnemen op de dollar", aldus Boele.

Tot donderdagmorgen was de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro niet naar nieuwe hoogtepunten gestegen. Dit kwam volgens Boele doordat er tegenstrijdige factoren in het spel waren. "Hogere Amerikaanse nominale en reële rendementen zijn positief voor de Amerikaanse dollar als beleggers positief gestemd zijn. Maar omdat het beleggerssentiment verslechterde, namen beleggers eerst wat winst op een deel van de dollars die ze al hadden aangekocht. Donderdag dook de euro onder het vorige dieptepunt van 1,0472. Als het risk-off sentiment langer aanhoudt en heviger wordt, zullen beleggers de dollar substantieel kopen als een veiligehavenmunt", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Op de valutamarkten spelen volgens Boele de volgende factoren een rol. Ten eerste is de tienjaars rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS stevig boven nul gestegen en dit heeft de Amerikaanse dollar ondersteund, vooral ten opzichte van valuta's van landen waar de rente niet zo snel is gestegen. Verder weegt de verslechtering van het sentiment gewoonlijk op groeigevoelige valuta's als van Australië Nieuw-Zeeland, Canada, Noorwegen, Zweden en valuta's van opkomende markten. In een dergelijke omgeving doen de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en in mindere mate de Zwitserse frank het meestal goed", zo gaf Boele aan.

Gedurende enkele weken daalde de yen net als de aandelenmarkten, terwijl de Japanse munt juist de neiging heeft te stijgen wanneer de aandelenmarkten onder druk staan. De yen steeg wel ten opzichte van andere valuta's, maar niet ten opzichte van de Amerikaanse dollar. "Dit kwam waarschijnlijk doordat beleggers de voorkeur gaven aan een veiligehavenmunt met aantrekkelijker rendementen. Nu het sentiment verder is verslechterd, is de yen beter gaan presteren dan de Amerikaanse dollar. Dit wijst er dus op dat beleggers zich minder laten leiden door aantrekkelijke rendementen en zich meer zorgen maken over de groeivooruitzichten en andere ontwikkelingen. Als risk-off overheerst of het sentiment in de richting van paniek gaat, is het waarschijnlijk dat beleggers de yen over de hele linie blijven kopen. De Amerikaanse dollar zal het in deze omgeving daarbij ook goed doen ten opzichte van andere valuta's", aldus Boele.

Voor vanmiddag zijn wat Boele betreft de Amerikaanse importprijzen over april en het voorlopige consumentenvertrouwen over mei van de universiteit van Michigan voor de valutamarkten gelijkwaardige richtpunten.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0404 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8522 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,2208 dollar. Ten opzichte van de yen steeg de dollar met 0,4 procent naar 128,81 yen. Eerder in de week noteerde de dollar nog boven de 130 yen.