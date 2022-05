Beursupdate: AEX overtuigend in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerst vrijdag overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,5 procent op 684,87 punten. "We hebben wilde bewegingen gezien op de aandelenmarkten in de afgelopen 24 uur", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Vooral als gevolg van zorgen over een groeivertraging, de hoge inflatie en de angst voor een stagflatie en mogelijke recessie." De zorgen waren vooral op de obligatiemarkt te zien, zo stelde Hewson, en kwamen ook tot uiting in lagere grondstofprijzen. "Bovendien lijkt de Federal Reserve niet af te willen wijken van de huidige plannen om de rentes snel te verhogen", aldus de analist van CMC Markets. Wel liet Fed-voorzitter Jerome Powell donderdagavond, na het sluiten van Wall Street, weten dat het niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan bewerkstelligen. De Europese markten sloten een volatiele donderdag lager af, maar wisten wel een groot deel van de verliezen van eerder op de dag weg te werken. "Net als de Amerikaanse beurzen", zo merkte Hewson op. Het herstel vanaf de bodem, leidde volgens Hewson in Azië en Europa vanochtend tot hogere koersen. Verder stelden diverse analisten dat een herstel op de cryptomarkten het algehele sentiment ook goed doet. Bitcoin koerste rond een niveau van 30.242 dollar, na een forse daling tot het laagste niveau in zestien maanden op donderdag. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0403. De olieprijzen stegen tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een winst van 4,5 procent. Philips won 3,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield leverde als één van de weinige aandelen krap een procent in. In de AMX wonnen WDP en Basic-Fit 6,0 tot 7,5 procent. OCI steeg met 4,5 procent. InPost daalde licht. In de AScX klommen Ebusco en Majorel 5,0 tot 6,7 procent. Bron: ABM Financial News

